Шойгу заявил, что Россия продолжит создавать технологически независимую военную технику

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Большое внимание при выполнении гособоронзаказа уделяется программам импортозамещения, заявил во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Останутся западные экономические санкции или нет, в любом случае мы продолжим создавать технологически независимую систему вооружения", - сказал министр.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии в сентябре констатировал, что процесс импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе, начавшийся пять лет назад, идет, и удалось достичь технологической независимости более чем по 350 образцам вооружений.