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Арктика сегодня

В Минобороны сообщили о выполнении мероприятий по северному завозу

Глава военного ведомства Сергей Шойгу отметил, что запасы средств по всей номенклатуре гарантированно обеспечат потребность воинских частей до следующей навигации 2020 года

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Мероприятия по завозу вооружения, военной техники и других материальных средств соединениям, воинским частям и организациям, дислоцированным в районах Крайнего Севера и отдаленных гарнизонах Сибири и Дальнего Востока, выполнены в полном объеме. Об этом сообщил во вторник в ходе селекторного совещания в Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Доставлено 100 тысяч 300 тонн различных материальных средств, для чего было привлечено 67 морских и речных судов, 18 единиц военно-транспортной авиации, 127 автомобилей", - отметил министр.

Он сообщил, что созданы сверхнормативные запасы котельного топлива из расчета твердого на 79 суток, жидкого - на 58 суток.

По словам Шойгу, "запасы средств по всей номенклатуре гарантированно обеспечат потребность воинских частей до следующей навигации 2020 года".

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