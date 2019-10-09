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Арктика сегодня

Экологический взвод ЦВО за пять лет убрал более 4,5 тыс. тонн мусора в Арктике

Работы проводились в арктической зоне в районе Норильска Красноярского края

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Экологический взвод Центрального военного округа (ЦВО) за пять лет убрал более 4,5 тыс. тонн мусора с территории Арктики, подведомственной Минобороны России. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы округа.

"Взвод за пять лет убрал более 4,5 тыс. тонн мусора, только в 2019 году военные экологи ЦВО собрали и доставили в места складирования более 1,5 тыс. тонн металла, перевыполнив план на 10%", - указывается в документе.

Работы проводились в арктической зоне в районе Норильска Красноярского края. В настоящее время подразделение экологов ЦВО насчитывает до 30 человек, а также около 10 единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора.

В пресс-службе добавили, что работы по очистке проводятся в рамках реализации федеральной целевой программы "Ликвидация накопленного экологического ущерба" на 2014-2025 годы. С 2015 года на Новой Земле, островах Котельный и Врангеля, в Норильске идет сбор арктического мусора, в основном металлолома.

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