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Новая техника ВС РФ
Обновлено 

"Калибры" с подлодки "Колпино" в Черном море поразили наземные и надводные цели

Пуски ракет осуществлены из подводного положения, отметили в Минобороны

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Подводная лодка "Колпино" выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр". Об этом говорится в сообщении Минобороны, распространенном в среду.

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"Экипаж подводной лодки Черноморского флота "Колпино" выполнил стрельбу ракетами "Калибр" по береговой и морской целям в полигонах боевой подготовки в акватории Черного моря. Пуски ракет осуществлены из подводного положения", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, ракеты успешно поразили цели, "расположенные на побережье в районе полигона Опук и в одном из морских полигонов Черноморского флота".

Также в министерстве подчеркнули, что для обеспечения безопасности стрельб и закрытия опасного района были привлечены порядка 20 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации Черноморского флота.

Серия из шести подлодки проекта 636.3 для Черноморского флота построена на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, входящих в Объединенную судостроительную корпорацию. Лодки проекта являются носителями крылатых ракет "Калибр-ПЛ".

Некоторые из подлодок "черноморской" серии, в том числе и "Колпино", во время их нахождения в составе российской Средиземноморской эскадры использовали эти ракеты для нанесения ударов по террористам в Сирии.

Теги
РоссияНовая техника ВС РФ
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