МиГ-31, Су-35С и Су-34 провели учения над Японским морем

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Экипажи самолетов МиГ-31, Су-35С и Су-34 провели учения с пусками управляемых ракет класса "воздух-воздух" над акваторией Японского моря. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Самолеты условного противника были сбиты над акваторией Японского моря летчиками смешанного авиационного соединения ВВО. Боевые стрельбы были проведены по специальным мишеням - светящимся авиационным бомбам, постановку которых на высоте более 9 тысяч метров осуществили экипажи истребителей Су-30СМ", - уточнили в округе.

Экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31, многофункциональных Су-35С и бомбардировщиков Су-34, выполняли практические пуски управляемых ракет класса "воздух-воздух" как одиночно, так и в составе пар. Кроме того, летчики отработали маневры по уходу от ответного огня самолетов условного противника.

Всего в рамках учений было выполнено более 30 вылетов.