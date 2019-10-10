Российские истребители 16 раз за неделю поднимались на перехват иностранных самолетов

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российские истребители 16 раз поднимались на этой неделе на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ РФ. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку у границ России вели 29 летательных аппаратов. По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

Отмечается, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 263 летные смены на 69 аэродромах.