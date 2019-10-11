Более 2 тыс. военных РФ будут задействованы в учениях ОДКБ в Таджикистане

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Более 2 тыс. военнослужащих РФ и более 600 единиц военной техники примут участие в учениях в стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2019", которые пройдут с 21 по 29 октября на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Всего к участию в совместном учении от воинского контингента Вооруженных сил Российской Федерации привлечены более 2 тыс. военнослужащих и свыше 600 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении. В пресс-службе округа добавили, что для отработки совместных действий на учение также привлекаются воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана.

В тексте указано, что учения пройдут в два этапа, в ходе первого из которых силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона будет проведена контртеррористическая операция по уничтожению и блокированию боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований. На втором этапе коллективными миротворческими силами ОДКБ будет проведена миротворческая операция по поддержанию мира в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности.

"Учение "Нерушимое братство" станет завершающим в ходе совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2019". Совместное учение будет проводиться в соответствии с планом подготовки ВС РФ на 2019 год под непосредственным руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина", - отмечается в тексте.