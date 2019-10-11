В Москве состоялось заседание коллегии Минобороны России

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. В Москве под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу состоялось заседание коллегии военного ведомства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В работе приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов, руководящий состав Вооружённых сил, представители органов государственной власти, общественных и других организаций", - говорится в сообщении.

Первым на коллегии был рассмотрен вопрос, касающийся сокращения просроченной дебиторской задолженности. "Замечу, что её значительный объём образуется в Министерстве обороны из-за несоблюдения организациями оборонно-промышленного комплекса сроков выполнения государственных контрактов", - пояснил Шойгу.

В результате проделанной работы в настоящее время удалось выйти на наименьший показатель просроченной дебиторской задолженности за последние три года, снизив её размер более чем на 60%. Также во исполнение поручений верховного главнокомандующего развивается система контроля за целевым использованием средств по гособоронзаказу. В 2019 году введена автоматизированная система раздельного учёта в организациях ОПК итогов финансово-хозяйственной деятельности по госконтрактам.

"Таким образом, у нас появился ещё один объективный источник информации о реализации контрактов, который позволяет своевременно принимать и корректировать меры по снижению просроченной дебиторской задолженности", - подчеркнул министр обороны.

Следующий вопрос повестки дня был посвящён организации работы Военного инновационного технополиса "Эра". Как отметил глава военного ведомства, сегодня технополис является эффективной площадкой для взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов военного управления, научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений и предприятий промышленности.

Спектр направлений проводимых здесь исследований только за последний год расширился почти в два раза. Для их реализации активно развивается инфраструктура комплекса. С начала его функционирования в совместную работу включились 250 научных организаций и предприятий промышленности, из них 101 компания заключила соглашение о сотрудничестве.

В числе уникальных разработок министр обороны назвал алгоритмы автономного управления беспилотными летательными аппаратами при отсутствии сигналов спутниковых навигационных систем, базу данных изображений военной техники и объектов капитального строительства (более 50 тыс. изображений) для использования в системах навигации и наведения средств поражения, которая даёт возможность существенно повысить точность попадания в цель. Многие из достижений были представлены на форуме "Армия-2019" и отмечены президентом России.

Министр обороны предложил рассмотреть, как организуется деятельность технополиса и реализуется программа его развития до 2025 года, направленная на ускоренное внедрение прорывных идей и технологий в новейшие образцы вооружения и техники.