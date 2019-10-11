Золотов вручил орден Жукова институту Росгвардии в Петербурге и открыл "Аллею славы"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов вручил в Санкт-Петербурге ведомственному институту орден Жукова, которым тот был награжден по указу президента РФ, а также открыл на территории вуза "Аллею славы". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Указом президента Российской Федерации от 13 мая 2019 года за высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения учебно-боевых задач и подготовку квалифицированных специалистов институт удостоен ордена Жукова. Главнокомандующий прикрепил орден на знамя прославленного учебного заведения Росгвардии", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

Мероприятие было приурочено к 75-летию Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии РФ. В ходе мероприятия Золотов также открыл на территории вуза "Аллею славы". "Первая стела "Аллеи cлавы" посвящена присутствовавшему на мероприятии ветерану войск правопорядка, участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Михаилу Владимировичу Ашику, который на протяжении почти восьми лет занимал должность заместителя начальника института", - отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, Золотов также вручил государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим.

Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии РФ основан как среднее учебное заведение в 1944 году, в 1968 году он получил статус высшего учебного заведения МВД СССР. В настоящее время вуз входит в систему Росгвардии. С момента своего образования институт провел более ста выпусков и подготовил около 30 тысяч офицеров, 72 из которых стали генералами, среди выпускников вуза глава МВД Владимир Колокольцев.

Орден Жукова - государственная награда, к которой могут быть представлены командующие и высшие офицеры, а также воинские части, соединения и другие формирования.