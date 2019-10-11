Эксперт рассказал, как Россия может ответить на милитаризацию космоса США

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Россия может возобновить советские проекты лазерных и кинетических средств поражения космического базирования в ответ на милитаризацию космоса со стороны США. Об этом в пятницу ТАСС рассказал главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Ранее президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность планами США по размещению военных технологий в космосе, в частности это касается многоразовых космических аппаратов, "шаттлов", которые дают определенные возможности и преимущества в военной сфере. Президент заверил, что в ответ "все это будет нивелировано и Россия достаточно быстро приобретет такие [же] компетенции".

"Если говорить о поражающем действии, у нас были такие разработки, начатые еще в советское время, и по кинетическим средствам поражения, и по лазерным установкам. Президент правильно сказал, что ничего не мешает нам возобновить эти работы, потому что научно-технический задел остался у нас. Это именно космического базирования", - сказал Мураховский.

Кроме того, в Советском Союзе велись разработки аналога американского беспилотного шаттла Boeing X-37. "У нас сейчас нет таких планов и разработок, насколько я понимаю. У Советского Союза - да, проект "Спираль" известный. Его еще иногда называют воздушно-космическим самолетом", - пояснил эксперт, напомнив, что этот аппарат также был беспилотным, однако его назначение и полезная нагрузка не была определена, так как главным было исследовать сами возможности такого рода изделий.

Также существуют спутники-инспекторы или спутники-перехватчики, способные сводить космические объекты противника с их орбит. "Перехватчик спутников - это спутник, который может менять орбиту, приближаться к вражескому спутнику и, соответственно, обычно имеется ввиду если не стыковка, то контакт - таким образом заставляет сойти с орбиты [поражаемый объект]", - сказал эксперт.

Что касается систем некосмического базирования, способных вести бой в космосе, к ним Мураховский отнес создаваемую зенитно-ракетную систему С-500 с ракетой, поражающей цели в ближнем космосе, и проект советской противоспутниковой ракеты воздушного старта.