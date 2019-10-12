Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин заявил, что российские ракетные комплексы смогут преодолеть любую систему ПРО

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не сомневается в способности разрабатываемых в России ударных комплексов преодолеть любую систему противоракетной обороны.

"Мы будем работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО. И мы это сделаем, сейчас это уже очевидно", - сказал российский лидер в интервью телеканалам RT, "Аль-Арабия" и "Скай ньюс - Арабия", фрагменты которого опубликованы в субботу.

Путин напомнил, что системы ПРО работают против баллистических ракет. "А мы, кроме того, что их (баллистические ракеты - прим. ТАСС) усовершенствовали многократно, мы еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет", - подчеркнул президент РФ.

Теги
Путин, Владимир Владимирович
Реклама на ТАСС
Министр обороны РФ Шойгу переговорил по телефону с коллегой из Франции Парли
В Минобороны России сообщили, что были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС