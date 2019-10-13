Главком ВМФ рассмотрел на совещании итоги испытаний подлодки "Петропавловск-Камчатский"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Результаты государственных испытаний дизель-электрической подлодки "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 были рассмотрены во время совещания под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Военно-морского флота, распространенном в воскресенье.

"В Адмиралтействе на рабочем совещании под руководством Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова рассмотрены результаты государственных испытаний первой дизель-электрической подводной лодки "Петропавловск-Камчатский" (проекта 636.3), построенной на АО "Адмиралтейские верфи", - говорится в сообщении.

Как отметил главком, слова которого приводятся в пресс-релизе, все подлодки проекта, которые предназначены для Тихоокеанского флота, строятся "с учетом специфики их эксплуатации в морской зоне Дальнего Востока". В них также будут реализованы "новые технические решения по целому ряду систем жизнеобеспечения и радиотехнического вооружения".

10 октября подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", построенная на "Адмиралтейский верфях" для Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России, завершила государственные испытания. В настоящее время на корабле проводится ревизия, за которой последует чистовая отделка. Тем временем государственная комиссия приступит к оформлению приемного акта. Заводские ходовые испытания корабль прошел в августе - сентябре 2019 года.

Ранее корабелы "Адмиралтейских верфей" построили серию из шести подводных лодок проекта 636.3 для Черноморского флота. Все они проходили этап глубоководных испытаний в полигонах Северного флота. Источник ТАСС не уточнил, будут ли проходить глубоководные испытания подлодки "тихоокеанской" серии.

Подводные лодки проекта 636.3 являются носителями крылатых ракет "Калибр-ПЛ". Как ранее сообщил глава "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков, передача "Петропавловска-Камчатского" ВМФ России будет осуществлена до конца 2019 года.