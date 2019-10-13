Минобороны РФ опубликовало карту подконтрольных курдским формированиям лагерей в Сирии

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало на своем сайте карту лагерей для беженцев и мест заключения боевиков на северо-востоке Сирии, которые находятся под контролем курдских формирований.

Турция на пятый день операции "Источник мира" в Сирии захватила второй ключевой город

Всего на северо-востоке САР находятся семь мест заключения боевиков, среди которых тюрьмы Хасеке (около 1,1 тыс. заключенных), Эль-Холь (1,6 тыс.), Химо (около 400) и другие. Больше всего заключенных (около 9 тыс.) содержится в Шаддади. Всего в местах заключения находятся 14,65 тыс. человек.

Как отмечается на карте, в восьми лагерях для беженцев находятся арабы (в том числе сунниты и шииты), курды, туркоманы, христиане, евреи и другие. Самым многочисленным является Эль-Холь, в котором удерживается до 68,6 тыс. человек. Также до 17 тыс. временно перемещенных лиц находятся в лагере Камишлия, до 8,2 тыс. - в лагере Эль-Иша, до 7,2 тыс. - в лагере Ариша. Всего на северо-востоке Сирии находится около 105, 9 тыс. беженцев.

Также в Минобороны подчеркнули, что на фоне проведения вооруженными силами Турции военной операции ухудшилась гуманитарная обстановка на северо-востоке Сирии.