Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии

Минобороны РФ опубликовало карту подконтрольных курдским формированиям лагерей в Сирии

Самым многочисленным лагерем является Эль-Холь, в котором удерживается до 68,6 тыс. человек
Карта лагерей для беженцев и мест заключения боевиков на северо-востоке Сирии Минобороны РФ
Описание
Карта лагерей для беженцев и мест заключения боевиков на северо-востоке Сирии
© Минобороны РФ

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало на своем сайте карту лагерей для беженцев и мест заключения боевиков на северо-востоке Сирии, которые находятся под контролем курдских формирований.

На эту тему
Турция на пятый день операции "Источник мира" в Сирии захватила второй ключевой город

Всего на северо-востоке САР находятся семь мест заключения боевиков, среди которых тюрьмы Хасеке (около 1,1 тыс. заключенных), Эль-Холь (1,6 тыс.), Химо (около 400) и другие. Больше всего заключенных (около 9 тыс.) содержится в Шаддади. Всего в местах заключения находятся 14,65 тыс. человек.

Как отмечается на карте, в восьми лагерях для беженцев находятся арабы (в том числе сунниты и шииты), курды, туркоманы, христиане, евреи и другие. Самым многочисленным является Эль-Холь, в котором удерживается до 68,6 тыс. человек. Также до 17 тыс. временно перемещенных лиц находятся в лагере Камишлия, до 8,2 тыс. - в лагере Эль-Иша,  до 7,2 тыс. - в лагере Ариша. Всего на северо-востоке Сирии находится около 105, 9 тыс. беженцев.

Также в Минобороны подчеркнули, что на фоне проведения вооруженными силами Турции военной операции ухудшилась гуманитарная обстановка на северо-востоке Сирии.

Теги
СирияТурцияРоссияВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
Минобороны РФ призвало не допустить гуманитарной катастрофы на северо-востоке Сирии
Многим находящимся в лагерях беженцев грозит смерть от голода и эпидемий, опасаются в военном ведомстве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС