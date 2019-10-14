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Россия отправит на учения ОДКБ в Таджикистане 18 самолетов и вертолетов

Учения пройдут с 21 по 29 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Почти 20 российских самолетов и вертолетов примут участие в учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2019", которые пройдут в Таджикистане с 21 по 29 октября. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

"Шесть самолетов оперативно-тактической авиации Су-24МР и Су-25СМ обеспечат воздушную разведку и огневую поддержу с воздуха наземных подразделений участников учения. 12 вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ "Терминатор" и Ми-24 "Крокодил" обеспечат сопровождение и прикрытие воинских колонн, транспортировку материальных средств и эвакуацию раненых в ходе практических действий. Переброска части авиационной техники в Таджикистан обеспечивается самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 "Руслан", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По данным округа, на первом этапе учений российская авиация примет участии в уничтожении условных боевиков. "Во втором эпизоде задачей авиации станет воздушная поддержка миротворческой операции по поддержанию мира в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности", - добавили в пресс-службе.

Учения "Нерушимое братство - 2019" пройдут на полигоне Харб-Майдон. Ожидается, что в них примут участие более 2 тыс. военнослужащих Центрального военного округа.

Теги
ТаджикистанРоссия
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