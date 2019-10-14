Главную икону Вооруженных сил РФ на вертолете доставили в Читу

ЧИТА, 14 октября. /ТАСС/. Военнослужащие в понедельник на вертолете Ми-8АМТШ доставили в Читу из Улан-Удэ икону Спаса Нерукотворного, которая почитается как главная святыня Вооруженных сил РФ. Она пробудет в Забайкалье до 22 октября, сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Свой путь икона начала в Севастополе 30 апреля 2019 года, а завершит 9 мая 2020 года, в 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, в главном храме Вооруженных сил России, который строится в московском парке "Патриот". В течение года икону провезут по 120 городам России. Перед доставкой в Читу она три дня находилась в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ, где ей поклонились 4,5 тыс. верующих.

"Икону и ковчег с мощами святых покровителей российского воинства сегодня вертолетом Ми-8АМТШ отдельного авиаполка ВВО доставили из Улан-Удэ в Читу. В кафедральном соборе города икона пробудет до 22 октября", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС представители округа, святыня, масса которой составляет около 300 кг, уже находится в соборе, идет ее установка. Во вторник митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий совершит богослужение в честь доставленной в город иконы.

Святыня три месяца пробудет на Дальнем Востоке. За это время она побывает в десятке городов. Из Читы ее перевезут в город Белогорск Амурской области.

Икону возят вместе с частицами мощей святых. Перед доставкой на территорию ВВО ей смогли поклониться верующие в Центральном военном округе.