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Арктика сегодня

Севфлот увековечил память моряков, погибших у одного из старейших маяков на Беломорье

Мемориал был создан участниками экспедиции "Память Российской Арктики - 2019" при содействии Северного флота, Русского географического общества и ряда других организаций

МУРМАНСК, 14 октября. /ТАСС/. Северный флот (СФ) установил памятный знак и православный крест на Терском берегу Кольского полуострова возле Терско-Орловского маяка, одного из старейших маяков гидрографической службы флота. Как сообщает в понедельник пресс-служба СФ в распространенном пресс-релизе, это сделано, чтобы увековечить память погибших в этом районе моряков.

"Мемориал увековечил память моряков, погибших в этом районе в 1872 и 1941 годах", - сообщает пресс-служба.

Первая трагедия у маяка произошла в XIX веке. 9 июня 1872 года при доставке материалов, необходимых для ремонта башни маяка, затонул катер со шхуны "Самоед". В результате трагедии погибли 22 человека. Согласно историческим документам, двое из них были погребены в окрестностях маяка, однако точное расположение могил неизвестно.

Другая трагедия произошла в конце октября 1941 года. Сторожевой корабль СКР-70, находившийся в дозоре на линии маяк Терско-Орловский - банка Круглая Орловская, подорвался на мине. Весь экипаж судна, состоявший из 40 человек, погиб.

Мемориал был создан участниками экспедиции "Память Российской Арктики - 2019" при содействии Северного флота, Русского географического общества и ряда других организаций. Главной целью экспедиции была установка креста на месте часовни, освященной в честь Архангела Гавриила, которая была разрушена около 40 лет назад. Кроме того, участники провели мониторинг объектов культурного наследия в районе проведения работ и по маршруту следования. Также исследователи помогли представителям гидрографической службы СФ и работникам Терско-Орловского маяка осуществить работы по консервации маяка и маячного городка в связи с переводом маяка в автоматический режим работы.

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