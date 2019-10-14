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Иностранные военные не будут привлекать к учениям стратегических сил РФ "Гром-2019"

Маневры пройдут только на российских полигонах

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Учения стратегических ядерных сил "Гром-2019" пройдут только на российских полигонах, иностранные контингенты к учениям не привлекаются. Об этом сообщил в понедельник врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин на брифинге для иностранных атташе.

"Хотел подчеркнуть, что все районы учений расположены исключительно на территории Российской Федерации. Иностранные контингенты к учениям не привлекаются", - сказал Ильин.

Он уточнил, что в них будут задействованы соединения и воинские части РВСН, командований дальней и военно-транспортной авиации, подразделения и воинские части Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, а также Северного флота. "Также будут привлекаться силы и средства обеспечения действий группировок стратегических сил сдерживания. В центральных органах военного управления для участия в учении будут сформированы оперативные группы", - сообщил генерал.

При этом будут отрабатываться задачи развертывания группировок стратегических сил, подготовки их к применению высокоточного оружия большой дальности, всестороннего обеспечения боевых действий в районах применения войск.

"При отработке мероприятий всестороннего обеспечения предусматриваются практические действия войск по противодействию диверсионно-разведывательной деятельности противника, усилению охраны и обороны военных объектов", - добавил Ильин.

Пуски ракет

Как добавил генерал-майор, в ходе учений проведут шестнадцать практических пусков крылатых и баллистических ракет, в том числе ракет "Ярс" и "Синева". Об этом сообщил в понедельник врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин на брифинге для иностранных атташе.

"В ходе учений запланировано проведение 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет. Для действий авиации будут использоваться десять аэродромов на всей территории страны", - сказал Ильин.

По его словам, пуски крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет будут проведены на четырех авиационных полигонах Западного, Южного и Центрального военных округов и Северного флота. "Пуски двух баллистических ракет РСМ-50 (по классификации НАТО SS-N-18) будут выполнены по полигону Чижа. Кроме того, состоятся пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" (SS-29) и баллистической ракеты "Синева" (SS-N-23) по полигону Кура", - уточнил генерал.

Он отметил, что "на морских полигонах в Баренцевом, Балтийском, Черном, Каспийском и Охотском морях будут проведены практические пуски крылатых ракет морского базирования".

Новые способы управления войсками

Ильин добавил, что стратегические ядерные силы России отработают на "Гром-2019" новые способы управления войсками на учениях, по замыслу которых военным надо будет отразить угрозу суверенитету и территориальной целостности государства. 

"Замыслом учений предполагается, что в условиях сохранения конфликтного потенциала по периметру границ РФ происходит эскалация обстановки, в результате чего создается угроза суверенитету и территориальной целостности государства", - рассказал он.

"В ходе решения учебных задач будут отрабатываться новые способы управления соединениями и воинскими частями в современных условиях их применения", - добавил генерал.

По его словам, также планируется продолжить совершенствование навыков работы руководящего состава по организации управления войсками и в ходе реализации мероприятий сдерживания вероятного противника.

"По итогам учений всем войскам и силам, привлекаемым мероприятию, будут выставлены оценки по их готовности решать задачи по предназначению", - заключил Ильин.

По данным Минобороны, учения пройдут с 15 по 17 октября. К ним будут привлечены около 12 тыс. военнослужащих, 213 пусковых установок РВСН, 105 летательных аппаратов различного назначения, в том числе пять стратегических ракетоносцев, 15 надводных кораблей и пять атомных подводных ракетоносцев, а также также 310 единиц боевой и специальной техники.

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