Глава Генштаба ВС России провел телефонный разговор с американским коллегой

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

"14 октября 2019 года состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генералом Марком Милли. Обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес", - сообщили в военном ведомстве.

Предыдущий разговор Герасимова и Милли состоялся 2 октября, спустя несколько дней после назначения американского генерала на его нынешнюю должность. Тогда официальный представитель Комитета начальников штабов Хейли Симс отметила, что военачальники "обменялись взглядами на вопросы, которые вызывают взаимную обеспокоенность". При этом они признали неотъемлемую ценность регулярных контактов с целью предотвращения просчетов и продвижения транспарентности".