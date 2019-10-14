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Кризис в Сирии

Муниципалитеты на северо-востоке Сирии объявили о восстановлении подчинения Дамаску

Как заявил генерал-майор Алексей Бакин, местные органы самоуправления оказались не способны предпринять каких-либо действенных мер по защите населения и разрешению гуманитарных проблем

ТАСС, 14 октября. /ТАСС/. Муниципалитеты на северо-востоке Сирии приняли решение о восстановлении подчинения центральной власти Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил в ходе брифинга в понедельник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

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"Самопровозглашенная "Автономная администрация северо-восточных районов", не получив поддержки от США и других западных стран, оказалась не способна предпринять какие-либо действенные меры по защите населения и разрешению гуманитарных проблем, - пояснил Бакин. - В связи с этим органы самоуправления населенных пунктов в округах Мембидж провинции Алеппо, Эт-Табка провинции Ракка, Камышлия и Эль-Хасака провинции Хасака заявили о полном восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории".

"В провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка представители родоплеменных союзов агейдат, бу-шаабан, абукемаль, альбухасан <...> направили в Центр по примирению враждующих сторон обращения об оказании содействия в восстановлении законной власти Сирийской Арабской Республики и решении гуманитарных проблем", - добавил российский генерал.

Теги
СШАСирияКризис в Сирии
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