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Военная операция Турции на севере Сирии
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Минобороны России не обсуждало с военными Турции операцию в Кобани

Ведомство опровергло информацию об отсутствии у России возражений против распространения турецкой операции "Источник мира" на этот город в Сирии

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Минобороны РФ опровергло информацию об отсутствии у России возражений против распространения турецкой операции "Источник мира" на сирийский город Кобани - Турция не обсуждала это с российской стороной.

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"В ходе переговоров с турецкими коллегами вопросы распространения операции турецких вооруженных сил "Источник мира" на сирийский город Кобани не обсуждались. Появившиеся на эту тему сообщения в СМИ не соответствуют действительности", - заявили в российском ведомстве.

Ранее со стороны Анкары прозвучали заявления о телефонных переговорах начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с турецким коллегой Яшаром Гюлером. По информации турецкой стороны, в ходе них затрагивалась тема безопасности в Сирии, однако об операции в районе Кобани не сообщалось. Также Анкара утверждала, что переговоры о "координации совместной деятельности" проводили министры обороны Турции и РФ Хулуси Акар и Сергей Шойгу.

Президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле заявил, что Россия позитивно относится к идее освобождения Турцией города Кобани на севере Сирии от курдских формирований. По его словам, Вооруженные силы Турции обеспечат для бойцов так называемой Сирийской свободной армии (ССА) безопасный вход в город Манбидж, который находится под контролем коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС).

Теги
СирияТурцияРоссияВоенная операция Турции на севере Сирии
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