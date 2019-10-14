Минобороны России не обсуждало с военными Турции операцию в Кобани

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Минобороны РФ опровергло информацию об отсутствии у России возражений против распространения турецкой операции "Источник мира" на сирийский город Кобани - Турция не обсуждала это с российской стороной.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"В ходе переговоров с турецкими коллегами вопросы распространения операции турецких вооруженных сил "Источник мира" на сирийский город Кобани не обсуждались. Появившиеся на эту тему сообщения в СМИ не соответствуют действительности", - заявили в российском ведомстве.

Ранее со стороны Анкары прозвучали заявления о телефонных переговорах начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с турецким коллегой Яшаром Гюлером. По информации турецкой стороны, в ходе них затрагивалась тема безопасности в Сирии, однако об операции в районе Кобани не сообщалось. Также Анкара утверждала, что переговоры о "координации совместной деятельности" проводили министры обороны Турции и РФ Хулуси Акар и Сергей Шойгу.

Президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле заявил, что Россия позитивно относится к идее освобождения Турцией города Кобани на севере Сирии от курдских формирований. По его словам, Вооруженные силы Турции обеспечат для бойцов так называемой Сирийской свободной армии (ССА) безопасный вход в город Манбидж, который находится под контролем коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС).