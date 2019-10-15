В Минобороны России сообщили, что сирийская армия установила полный контроль над Манбиджем

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сирийская армия установила полный контроль над Манбиджем и близлежащими населенными пунктами, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

"Сирийской правительственной армией установлен полный контроль над городом Мембидж и близлежащими населенными пунктами", - сказали в Минобороны.

По данным военного ведомства, российская военная полиция продолжает патрулировать северо-западные границы округа Манбидж вдоль линии соприкосновения Вооруженных сил Сирии и Турции. "Организовано взаимодействие с турецкой стороной", - добавили в министерстве.

Манбидж в 85 км от Алеппо освобожден курдскими отрядами "Сил народной самообороны" в августе 2016 года. Ранее он служил форпостом террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. В воскресенье вечером агентство SANA сообщило о том, что Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.