В Минобороны России сообщили, что военнослужащие США покинули две свои базы в Сирии

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Американские военные покинули две свои базы в Сирии и убыли в направлении границы с Ираком. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном во вторник.

"Военнослужащие ВС США покинули свои базы в районах населенного пункта Дадат, расположенного северо-западнее города Манбидж, и Умм-Миаль, убыв в направлении границы Сирии с Ираком. В настоящее время Дадат и Умм-Миаль заняты сирийскими правительственными войсками", - отмечается в релизе.

Как сообщил ранее журнал Newsweek со ссылкой на слова высокопоставленного источника в Пентагоне, Вашингтон договорился с Москвой о передаче контроля над сирийским Манбиджем на севере провинции Алеппо. В публикации утверждалось, что США приступили к выводу своих войск из города и планируют поспособствовать тому, чтобы ВС РФ закрепились там на фоне попыток Турции разгромить контролирующие Манбидж "Силы демократической Сирии", поддерживаемые Вашингтоном.

