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Минобороны России опубликовало карту с обстановкой на севере Сирии

Согласно карте, в зоне контроля Дамаска оказались две ГЭС в районе города Табка, военный аэродром Эт-Табка и железнодорожный мост
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Описание
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФ

ТАСС, 15 октября. Сирийские правительственные силы установили контроль над городом Табка и близлежащим аэродромом в провинции Ракка, а также заняло ряд мостов через Евфрат и две гидроэлектростанции. Это следует из карты ситуации в республике, размещенной во вторник на сайте Минобороны РФ.

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На карте в зоне контроля Дамаска оказались две ГЭС в районе города Табка, военный аэродром Эт-Табка и железнодорожный мост. В районе Ракки Дамаск установил контроль над двумя мостами через Евфрат.

Ранее во вторник российское военное ведомство сообщило, что сирийские правительственные силы установили полный контроль над Манбиджем и близлежащими населенными пунктами. В Минобороны также сообщили, что США вывели свои войска с баз в районе этого города.

В понедельник 14 октября агентство SANA сообщило о взятии сирийской армией под свой контроль города Табка (провинция Ракка) возле Евфратской ГЭС и расположенного там военного аэродрома, а также населенного пункта Телль-Тамер на северо-западе провинции Хасеке в 30 км от границы с Турцией.

Теги
СирияРоссияКризис в СирииВоенная операция Турции на севере Сирии
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