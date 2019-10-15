Российские военные предотвращают конфликты в районах, подконтрольных правительству Сирии

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Власти Сирии и российские военные предпринимают меры по предотвращению военных конфликтов в районах, возвращающихся под контроль сирийского правительства. Об этом сообщил в ходе брифинга во вторник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"Призываем население районов, ранее подконтрольных ВС США и их союзникам по международной коалиции, воздержаться от агрессивных действий в отношении военнослужащих вооруженных сил западных государств либо союзных им формирований. Власти Сирийской Арабской Республики и российское командование предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасного вывода военнослужащих иностранных государств, предотвращения межэтнических столкновений и иных вооруженных конфликтов в районах, возвращающихся под контроль сирийского правительства, ликвидации террористической угрозы и полномасштабного восстановления мирной жизни", - сказал генерал, отметив, что на восточном берегу реки Евфрат в городе Ракка и ряде населенных пунктов провинции Дейр-эз-Зор прошли митинги местного населения против иностранной оккупации и в поддержку воссоединения с официальным Дамаском.

Бакин отметил, что продолжается эвакуация подразделений вооруженных сил США из северо-восточных районов Сирии. "Американские военнослужащие оставили пункты базирования в населенных пунктах Дадат и Умм-Миаль в округе Мембидж провинции Алеппо и убыли в направлении сирийско-иракской границы", - добавил он.

По словам генерала, правительственные силы установили контроль над округами Мембидж провинции Алеппо, Эт-Табка провинции Ракка, Айн-Иса, Камышлия и Хасака провинции Эль-Хасака.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Великобритания, Германия, Франция запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН.