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Военная операция Турции на севере Сирии

Российские военные предотвращают конфликты в районах, подконтрольных правительству Сирии

В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили о продолжении эвакуации подразделений вооруженных сил США из северо-восточных районов республики

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Власти Сирии и российские военные предпринимают меры по предотвращению военных конфликтов в районах, возвращающихся под контроль сирийского правительства. Об этом сообщил в ходе брифинга во вторник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"Призываем население районов, ранее подконтрольных ВС США и их союзникам по международной коалиции, воздержаться от агрессивных действий в отношении военнослужащих вооруженных сил западных государств либо союзных им формирований. Власти Сирийской Арабской Республики и российское командование предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасного вывода военнослужащих иностранных государств, предотвращения межэтнических столкновений и иных вооруженных конфликтов в районах, возвращающихся под контроль сирийского правительства, ликвидации террористической угрозы и полномасштабного восстановления мирной жизни", - сказал генерал, отметив, что на восточном берегу реки Евфрат в городе Ракка и ряде населенных пунктов провинции Дейр-эз-Зор прошли митинги местного населения против иностранной оккупации и в поддержку воссоединения с официальным Дамаском.

Бакин отметил, что продолжается эвакуация подразделений вооруженных сил США из северо-восточных районов Сирии. "Американские военнослужащие оставили пункты базирования в населенных пунктах Дадат и Умм-Миаль в округе Мембидж провинции Алеппо и убыли в направлении сирийско-иракской границы", - добавил он.

По словам генерала, правительственные силы установили контроль над округами Мембидж провинции Алеппо, Эт-Табка провинции Ракка, Айн-Иса, Камышлия и Хасака провинции Эль-Хасака.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Великобритания, Германия, Франция запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН.

Теги
СирияРоссияВоенная операция Турции на севере Сирии
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Военная операция Турции на севере Сирии
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