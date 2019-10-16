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Учения ОДКБ "Взаимодействие-2019" начались на полигоне Мулино

В них принимают участие около 3 тыс. военнослужащих

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Совместные учения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2019" начались в среду на полигоне Мулино в Нижегородской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

"Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) - самый многочисленный и оснащенный современным вооружением, военной и специальной техникой компонент сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ. На КСОР возлагаются основные задачи по реагированию на вызовы и угрозы безопасности государств - членов организации", - сказал на церемонии открытия учений начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

С 16 по 18 октября военнослужащие шести стран отработают вопросы подготовки и проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта в Восточно-Европейском регионе. Военнослужащим необходимо будет обнаружить незаконные вооруженные формирования, десантироваться различными способами, провести штурм базы террористов и ликвидировать незаконные вооруженные формирования.

В ходе учений будут проведены боевые стрельбы. Содействовать подразделениям КСОР ОДКБ будет армейская и оперативно-тактическая авиация. В розыгрыше практических действий будут задействованы пограничные ведомства стран ОДКБ во взаимодействии с контингентами КСОР.

Учениями руководит командующий войсками Западного военного округа ВС РФ генерал-полковник Александр Журавлев. Всего задействованы около 3 тыс. военнослужащих и свыше 300 единиц техники. В учениях принимают участие воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Киргизии, Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба ОДКБ, Воздушно-десантных войск, формирований сил специального назначения, командования военно-транспортной авиации, а также МВД и МЧС России.

Совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие-2019" проводятся в рамках единого замысла оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство-2019".

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РоссияНижегородская область
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