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Отдаленные воинские части ВВО получили более 52 тыс. тонн грузов в рамках северного завоза

Военнослужащих обеспечили горюче-смазочными материалами, твердым топливом, продовольствием, медицинским оборудованием и лекарствами

ТАСС, 17 октября. Все отдаленные воинские части Восточного военного округа (ВВО) полностью обеспечены необходимыми к зиме грузами, сообщила в четверг пресс-служба ВВО.

"100% воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне округа, в частности на островах Курильской гряды, Сахалине, острове Врангеля и мысе Шмидта, обеспечены грузами, необходимыми для зимнего времени года в рамках завершившегося северного завоза", - говорится в сообщении.

Кораблями Тихоокеанского флота, а также гражданскими судами в отдаленные гарнизоны доставлено более 52 тыс. тонн грузов. Были доставлены, в частности, горюче-смазочные материалы, твердое топливо, продовольствие, медицинское оборудование, лекарства.

Северный завоз в ВВО касается около 100 отдаленных точек.

Теги
РоссияКамчатский крайСахалинская область
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