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Сухопутные и береговые войска Севфлота начали масштабные учения в Заполярье

В учениях принимают участие более 3 тыс. военнослужащих

МУРМАНСК, 17 октября. /ТАСС/. Военнослужащие соединений сухопутных и береговых войск Северного флота приступили к масштабным учениям в Мурманской области. Как сообщает пресс-служба флота в распространенном пресс-релизе, в учениях участвуют свыше 3 тыс. человек и военная техника.

"Бойцы мотострелковых подразделений и морской пехоты на военных полигонах и учебных центрах в Печенгском районе Мурманской области сдают комплекс боевых упражнений, который включает в себя стрельбы из всех видов штатного стрелкового оружия, отработку действий при радиационно-химической защите, вождение колесной и гусеничной техники, а также тактическую подготовку", - сообщает пресс-служба.

Военнослужащие проводят стрельбы из пистолета Макарова, автомата и пулемета Калашникова АК-74, ПКМ, крупнокалиберного пулемета "Корд". Экипажи боевых машин выполняют контрольные стрельбы из пулеметов и артиллерии танков Т-80БВМ, бронетранспортеров БТР-80 и 82А, а также МТЛБ.

Особое внимание уделяется проверке знаний и умений механиков-водителей всех категорий. Они демонстрируют свое мастерство на специальных полигонах. Контрольные занятия проходят с водителями колесной и гусеничной техники: грузовых автомобилей, бронетранспортеров МТЛБВ, БТР-80 и 82А, танков Т-80БВМ, самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" и 2С3 "Акация".

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