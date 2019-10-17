Практические пуски баллистических и крылатых ракет состоялись в ходе учений "Гром"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Практические пуски баллистических ракет произведены подлодками Северного и Тихоокеанского флотов в ходе учений "Гром-2019". Об этом говорится в сообщении Минобороны, распространенном в четверг.

На эту тему

"Из акватории Баренцева и Охотского морей ракетные подводные лодки стратегического назначения Северного и Тихоокеанского флотов осуществили пуски баллистических ракет по полигонам Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что "надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии произвели пуски высокоточных крылатых ракет "Калибр" из акватории Баренцева и Каспийского морей по целям на берегу".

Запущенные баллистические и крылатые ракеты достигли целей и подтвердили заданные характеристики, добавили в Минобороны.

"Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", - говорится в сообщении.

Учения проходят под руководством верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.