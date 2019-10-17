Штат главка МЧС по Кабардино-Балкарии увеличат более чем на 130 человек

НАЛЬЧИК, 17 октября. /ТАСС/. Штатная численность сотрудников Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) будет увеличена на 133 человек, сообщил в четверг на пресс-конференции глава ведомства Михаил Надежин. Как пояснили ТАСС в главке, это означает рост штата на 14,5%.

Ранее в интернете появилась информация, что в КБР ликвидируют 1-й отряд Федеральной противопожарной службы и его 350 сотрудникам уже раздали уведомления об увольнении.

"Та группировка сил и средств, которая располагается на территории КБР в системе МЧС России, непосредственно будет не просто не сокращена, а будет увеличена. Для обеспечения достаточного уровня реагирования на чрезвычайные ситуации дополнительно нам выделяется 120 человек на усиление пожарной нашей составляющей. Также нам выделяется 13 единиц для осуществления новых полномочий, возлагаемых на ведомство", - сказал Надежин.

С 1 января на МЧС также возложены функции по предоставлению госуслуг по линии государственного пожарного надзора, ведомство будет участвовать в приемке и надзору за строящимися и вновь вводимыми в эксплуатацию зданиями. "С Нового года мы будем наблюдать за этими зданиями с начала их строительства и до ввода в эксплуатацию и участвовать в приемочных комиссиях. Для этого нам выделено восемь человек. На обеспечение системы предупреждения пожаров и пожарной профилактики, раньше мы этой работой не занимались, <...> выделяется пять новых штатных единиц", - уточнил руководитель главка.

При этом в составе главка МЧС по Кабардино-Балкарии сейчас работают пять юридических лиц, два из которых будут ликвидированы к Новому году: Центр управления в кризисных ситуациях по КБР и 1-й отряд Федеральной противопожарной службы. "С 1 ноября 2019 года мы приступаем к ликвидационным мероприятием и созданию нового подразделения, которое будет называться так же, как сейчас - "Главное Управление МЧС России по КБР", куда все эти штатные единицы вольются с сохранением численности", - заверил Надежин.