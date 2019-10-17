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Саммит Россия – Африка

Истребитель МиГ-35 поставят перед входом на форум Россия - Африка

Его установят перед входом в единый медиацентр

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Новейший российский легкий истребитель МиГ-35 выставят перед входом в единый медиацентр форума Россия - Африка, который пройдет на следующей неделе в Сочи. Об этом сообщил в четверг ТАСС глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

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"Да, натурный образец (МиГ-35) будет стоять перед входом", - сказал Слюсарь, отвечая на соответствующий вопрос в кулуарах заседания Союза машиностроителей.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЕгипетРоссияСиси, Абдель Фаттах, ас-Слюсарь, Юрий БорисовичСаммит Россия – Африка
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