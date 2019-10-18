Срок — девять месяцев: как происходит второе рождение танков в цехах "Уралвагонзавода"

На головном предприятии НПК "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле (Свердловская область) состоялась приемка партии обновленных танков Т-72Б. После глубокой модернизации и всесторонних испытаний на полигоне танки, приведенные к виду Т-72Б3, поступят в российскую армию

Т-72 — самый массовый танк второго поколения. За все время от начала производства и принятия на вооружение в 1973 году "Уралвагонзавод" выпустил порядка 30 тыс. таких боевых машин. Обновление Т-72 ведется и по сей день — танки получают новое вооружение, современные системы защиты, прицеливания и управления огнем. В 2019 году "Уралвагонзавод" привел машины к виду Т-72Б3 — самой современной на данный момент модификации. До последней гайки "Основное отличие этих танков в том, что в 2019 году они стали комплектоваться тепловизионным каналом отечественного производства вместо французского, оборудование ничем не уступает иностранным аналогам. Также каждое изделие укомплектовали дополнительной защитой в так называемом мягком корпусе. В него вкладываются специальные модули, бронестойкость увеличивается, при этом практически не происходит увеличения массы", — рассказал врио начальника 47-го военного представительства Дмитрий Репин.

Глубокая модернизация танка предусматривает буквально его полную разборку на составляющие детали и усовершенствование всех систем боевой машины. В работе над Т-72Б3 каждую рабочую смену принимали участие около 400 сотрудников завода — инженеров, технологов и рабочих.

"Процесс модернизации очень сложный. Очень длительный цикл, он занимает около девяти месяцев — закупка изделий, переборка всех узлов на самом предприятии. Танк разбирается полностью, до нуля, до последнего винтика, до последней гайки, все системы вооружения подвергаются глубокой модернизации, полностью перебирается трансмиссия, башня, система управления огнем, пушки и все системы усовершенствуются. На выходе мы получаем совершенно новый танк", — рассказал начальник механосборочного производства "Уралвагонзавода" Сергей Альбрехт. Самая современная модификация Т-72Б3 оснащается четырехтактным V-образным 12-цилиндровым многотопливным дизельным двигателем жидкостного охлаждения мощностью до 1000 лошадиных сил (736 кВт). Машина снабжена автоматической трансмиссией, которая в случае необходимости может работать и в ручном режиме. Основное оружие танка — гладкоствольная 125-мм пушка 2А46М, или 2А46М-5, с улучшенной баллистикой и ресурсом. Она позволяет вести огонь бронебойными снарядами "Свинец 1/2". Высокая точность огня обеспечивается современными баллистическим вычислителем и стабилизатором вооружения.

Основной прицел наводчика танка "Сосна-У" — многоканальный, в его состав входят оптический и тепловизионный каналы, лазерный дальномер и лазерный канал управления ракетой. Тепловизионный канал основного прицела позволяет опознавать цели в темное время суток на дистанции в 3,5 км. Комплекс управляемого вооружения танка позволяет вести ракетный огонь на дальность до 5 км. Повышенная живучесть танка обеспечивается решетчатыми экранами защиты от кумулятивных боеприпасов и динамической защитой "Реликт". Боевая машина оборудована аппаратурой спутниковой навигации и современными радиостанциями. Главный танк российской армии Т-72Б3 находится на вооружении российской армии с 2012 года. Сочетание надежной защиты, современной системы управления огнем, мощного комплекса вооружения, современных средств связи, автоматической коробки передач, подвижности и большого запаса хода позволило ему стать основным танком Сухопутных войск. А благодаря ежегодным успехам на "Танковом биатлоне" он заслужил почетное звание главного спортивного боевого болида армии России.

Танк непрерывно совершенствуется, потенциал модернизации боевой машины в части двигателя, систем управления огнем, прицеливания и защиты заложен до 2025 года, впоследствии этот срок может быть увеличен. Машина активно поставляется зарубежным партнерам. Т-72Б3 может на равных конкурировать с лучшими мировыми танками, а по ряду показателей превосходит их. Приемка обновленных машин включала в себя испытания систем в цехах "Уралвагонзавода" и ходовые испытания со стрельбами на полигоне.