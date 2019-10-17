В Минобороны пройдет единый день приемки

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. День приемки военной продукции пройдет в пятницу под руководством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. Об этом говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу.

"Глава военного ведомства заслушает доклады представителей руководства Минобороны России о ходе перевооружения и обустройства военной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Руководство предприятий оборонно-промышленного комплекса страны и Военно-строительного комплекса Минобороны России представят доклады о выполнении гособоронзаказа в 2019 году. Также будет озвучена информация сдаче в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры как военного, так и социального назначения, построенных в интересах ВС РФ.

В Минобороны отметили, что Шойгу "доложат о поставках новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники в воинские части и соединения Сухопутных войск, Военно-Морского флота, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск".