Российские истребители 14 раз за неделю поднимались на перехват иностранных самолетов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российские истребители 14 раз поднимались на этой неделе на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ РФ. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку у границ России вели 23 летательных аппарата. По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

Отмечается, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 268 летных смен на 76 аэродромах.