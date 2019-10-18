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Военные расширяют список объектов для дезинфекции после паводка в Еврейской АО

Особое внимание военные уделяют обработке социальных объектов

ТАСС, 18 октября. /ТАСС/. Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа (ВВО) расширяют список объектов для дезинфекции в Еврейской автономной области. Это связано с тем, что местные жители могли перенести инфекции из подтопленных территорий на соседние, например, на колесах машин. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ВВО.

"Специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа (ВВО) принято решение расширить перечень обязательных объектов для специальной дезинфекционной обработки в Еврейской автономной области. Решение связано с тем, что местное население, проживая на ранее подтопленных территориях, могло непреднамеренно переносить возможные инфекции на колесах машин и другими способами на ранее не пострадавшие территории", - сообщила пресс-служба.

Специалисты уже завершили дезинфекцию в Ленинском районе региона. Они обработали более 100 домов и около 20 километров поселковых дорог. Особое внимание уделяется обработке школ, детских садов и других социальных объектов. Ранее было обработано более 10 населенных пунктов в Смидовичском и Биробиджанском районах автономии.

Для работ в регионе привлечены 30 военнослужащих и задействовано 10 единиц техники. Для обработки они используют проверенные растворы хлорных рецептур, которые не представляют опасности для населения. Эта работа позволит снять опасность вспышек вирусов и опасных инфекций на пострадавших территориях.

Сложная паводковая ситуация сохраняется в Еврейской автономной области с августа. Сейчас, как сообщили ТАСС в региональном управлении по внутренней политике, все еще подтоплены 70 приусадебных и 1113 дачных участков, четыре участка дорог общей протяженностью 1,18 тыс. метров и более 19 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Теги
РоссияЕврейская автономная область
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