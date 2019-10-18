Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" ведет разработку стрелкового оружия в новых калибрах. Об этом ТАСС сообщил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.

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"Стрелковые предложения есть конечно. У нас есть опытно-конструкторские работы по новым стрелковым калибрам", - сказал Абрамов, отвечая на соответствующий вопрос. Он не уточнил, о каких образцах и калибрах идет речь.

Абрамов добавил, что специалисты Ростеха внимательно следят за мировыми тенденциями развития обычных вооружений. "Война становиться очень умной, и к этой войне надо быть готовым. Мы знаем не только нашу стратегию, но и военное стратегию американцев. Понимание заделов у на есть", - пояснил Абрамов.

Ранее Минобороны США обнародовало подробности национальной программы перевооружения Next Generation Squad Weapons (NGSW). В русле этой кампании основной стрелковый калибр 5,56 мм в армии Соединенных Штатов будет заменен на боеприпасы калибра 6,8 мм.

В опубликованном в феврале сборнике Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России рассматривалась возможность отказа от патронов калибра 5,45 мм, используемых в автоматах АК-74, АК-12 и других образцах стрелкового вооружения российской армии. По мнению коллектива авторов из 3-го ЦНИИ российского военного ведомства в перспективе возможен отказ от применения в Сухопутных войсках оружия калибра 5,45 мм из-за недостаточного пробивного действия пуль по живой силе в современных средствах индивидуальной защиты.