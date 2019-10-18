День открытых дверей прошел на кораблях ТОФ, находящихся с визитом в Таиланде

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ), которые находятся с деловым заходом в Таиланде, открыли для посещения для жителей и гостей Паттайи, сообщила в пятницу пресс-служба ТОФ.

"В ходе Дня открытых дверей, который проведен командованием отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота в рамках захода в Королевство Таиланд, флагман ТОФ <...> ракетный крейсер "Варяг" посетили жители и гости курортной Паттайи. Значительная часть посетителей, которые прибыли на главную базу ВМС Таиланда Саттахип, где ошвартованы российские корабли, являлись россиянами, живущими в Таиланде, и жителями острова Пхукет. На кораблях также побывали сотрудники российских загранучреждений, расположенных в королевстве, и члены их семей, представители командно-штабного колледжа ВМС Таиланда", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, в пятницу командир отряда российских кораблей капитан первого ранга Александр Шварц и сопровождающие его офицеры нанесли визит вежливости командующему базы Саттахип. Планируется, что в рамках визита моряки Тихоокеанского флота проведут товарищеский матч по футболу с коллегами из ВМС Таиланда.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" прибыл с деловым заходом на главную военно-морскую базу Таиланда в четверг, 17 октября. Планируется, что визит продлится до 20 октября.