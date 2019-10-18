Шойгу рассказал, что военное строительство в 2019 году идет с опережением сроков

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Военное строительство в этом году идет с опережением сроков, в приоритете - инфраструктура для стратегических ядерных сил и новейшего вооружения, заявил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу.

"В этом году планируется ввести в строй 3751 здание и сооружение. Приоритетами по-прежнему остаются обеспечение сил и средств ядерного сдерживания, а также размещение новых образцов вооружения и техники. Подчеркну, что новая инфраструктура обеспечивает надлежащее хранение вооружения и оснащена современными системами безопасности", - сказал Шойгу на Едином дне военной приемки.

Он отметил, что капитальное строительство идет с опережением - уже введено в строй 2378 зданий и сооружений, что на 13% превышает показатель прошлого года.

"Продолжается строительство постоянного и служебного жилья для военнослужащих и членов их семей, возводятся объекты военной медицины и военного образования", - сказал Шойгу, особо отметив построенные по поручению президента РФ Президентское кадетское училище в Кемерово и филиал Пансиона воспитанниц Минобороны России в Санкт-Петербурге.

Арсеналы для хранения

Строительство всех военных арсеналов для хранения оружия и боеприпасов должно быть завершено в 2020 году, заявил Шойгу. "Надеюсь, что 2020 год у нас увенчается завершением строительства всех, я еще раз повторяю - всех - арсеналов для хранения оружия, вооружения, боеприпасов", - сказал он.

"Конечно, это во многом будет способствовать серьезному повышению, а если говорить точнее, то к кардинальному повышению безопасности и хранения, и эксплуатации, ну а самое главное - это, конечно, увеличит сроки хранения, и за счет этого серьезным образом снизит финансовую нагрузку на наш бюджет", - отметил министр.

Он сообщил, что особое внимание руководства страны и Министерства обороны уделяется строительству объектов инфраструктуры сил ядерного сдерживания. "Я абсолютно уверен в том, что мы поставленные задачи по этим объектам выполним, и те пробелы, которые у нас существовали в прошлые годы, будут закрыты уже в этом году", - сказал Шойгу.

Глава Минобороны отметил, что регулярное проведение таких Единых дней военной приемки выполнило поставленные цели, "чтобы предприятия работали планомерно, ровно, и уверенно сдавали нам военную продукцию, чтобы не было никакой штурмовщины, авралов и прочих вещей".

"Своей задачи вы добились, сдача идет планово, многое из того, что на сегодняшний день поступает в войска имеет замечательное качество, хорошо отработано и в тех количествах, которые заложены в планах гособоронзаказа на 2019 год", - сказал Шойгу.