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По девять баллистических ракет и пусковых установок поставили в РВСН с начала года

Также в интересах Военно-морского флота приняты корабль проекта 22800 "Советск" и судно проекта 19910 "Александр Рогоцкий", рассказал замминистра обороны Алексей Криворучко

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Ракетные войска стратегического назначения получили с начала года по девять баллистических ракет и пусковых установок грунтового базирования. Об этом сообщил в пятницу заместитель министра обороны Алексей Криворучко на Едином дне приемки военной продукции.

"Продолжается перевооружение Ракетных войск стратегического назначения современными образцами вооружения и военной техники. Для этих целей приняты девять баллистических ракет, девять пусковых установок грунтового базирования и 15 единиц средств обеспечения и связи", - сказал он.

По словам Криворучко, в течение года в интересах Военно-морского флота приняты малый ракетный корабль проекта 22800 "Советск", малое гидрографическое судно проекта 19910 "Александр Рогоцкий" и три дивизионных комплекта берегового ракетного комплекса "Бастион". Подводная лодка проекта 949А "Омск" и малый ракетный корабль проекта 1234.1 "Смерч" прошли ремонт с модернизацией.

В интересах Воздушно-космических сил приняты зенитно-ракетная система С-400, девять новых и семь отремонтированных самолетов, 16 новых и 19 отремонтированных вертолетов, две ракеты-носителя "Союз-2.1Б", а также 13 новых и восемь отремонтированных радиолокационных станций.

В интересах Сухопутных и Воздушно-десантных войск приняты 147 новых и 72 отремонтированных единиц бронетанкового вооружения и техники, 33 новых и 42 прошедших ремонт единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 56 единиц средств десантирования.

Доля образцов современного вооружения и военной техники в войсках достигнет 68,2% к концу 2019 года, сообщил Криворучко. "Набранные темпы поставок вооружения и военной техники позволят к концу года достичь заданного уровня оснащенности современными образцами 68,2%, что соответствует заданным параметрам", - сказал он.

Замминистра обороны также подчеркнул, что руководители интегрированных структур и предприятий промышленности должны мобилизовать усилия и в срок завершить выполнение государственного оборонного заказа 2019 года.

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