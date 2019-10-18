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Минобороны к концу года получит восемь вертолетов Ка-52 "Аллигатор"

Вертолеты выдержали все виды испытаний, рассказал управляющий директор Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" Юрий Денисенко

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Минобороны получит к концу 2019 года восемь ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор", четыре из них уже готовы к передаче, сообщил в пятницу журналистам управляющий директор Арсеньевской авиационной компании (ААК) "Прогресс" Юрий Денисенко.

"Боевые вертолеты Ка-52 в количестве четырех единиц изготовлены Арсеньевской авиационной компанией "Прогресс" в рамках государственного оборонного заказа. Вертолеты выдержали все виды испытаний, предусмотренные техническими условиями и условиями государственного контракта, приняты военным представительством и готовы для передачи в эксплуатирующие организации", - сказал Денисенко на Едином дне военной приемки.

По его словам, в этом году планируется поставить военным еще четыре вертолета Ка-52. Денисенко отметил, что ударный "Аллигатор" обладает боевой устойчивостью к воздействию средств поражения противника, а радиоэлектронное оборудование и вооружение вертолета "позволяют сократить время нахождения вертолета в контакте с целью и снизить уровень собственных потерь".

Также в ходе Единого дня военной приемки сообщили о поступлении на вооружение 33-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка (аэродром Левашово) тяжелого вертолета Ми-26. По словам врио командира авиаполка Александра Абанина, полученный военно-транспортный вертолет "предназначен для решения задач в арктических условиях на архипелаге Новая Земля".

"По отзывам летного и инженерно-технического состава, качество поставленной техники значительно повысилось, отмечается простота в пилотировании и обслуживании данного типа вертолетов в ходе эксплуатации, а также возможность эксплуатации в широком диапазоне температур от минус 50 до плюс 40 градусов Цельсия", - сказал он.

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