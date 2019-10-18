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Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"

Гендиректор Ижевского электромеханического завода "Купол" Фанил Зиятдинов сообщил о завершении выполнения контракта

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2", сообщил гендиректор Ижевского электромеханического завода "Купол" Фанил Зиятдинов в пятницу.

"В октябре 2019 года шестой комплект ЗРК в составе 12 боевых машин и средств управления отгружен в 726-й учебный центр войск ПВО Сухопутных войск для проведения обучения и перевооружения 245-го зенитно-ракетного дивизиона 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа", - заявил Зиятдинов на Едином дне военной приемки.

Он отметил, что таким образом "Купол" в 2019 году завершает выполнение госконтракта на поставку шести дивизионных комплектов зенитного ракетного комплекса малой дальности "Тор-М2".

"Тор-М2" позволяет осуществлять противовоздушную оборону важных военных и государственных объектов, а также надежно прикрывать воинские подразделения в местах дислокации и на марше от современных пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения, в том числе элементов высокоточного оружия. Соответствие заданных тактико-технических характеристик комплекса неоднократно подтверждено по результатам его эксплуатации в реальной боевой обстановке", - сказал гендиректор завода.

Теги
Россия
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