Сирийские военные сбили два беспилотника боевиков в Латакии

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сирийские военные уничтожили в населенном пункте Кбана провинции Латакия два беспилотных летательных аппарата, которые были запущены боевиками. Об этом сообщил в ходе брифинга в пятницу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"В районе населенного пункта Кбана провинции Латакия подразделениями вооруженных сил САР сбиты два беспилотных летательных аппарата, запущенных боевиками в юго-западном направлении", - рассказал генерал.

Бакин отметил, что на территории идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. Зафиксированы обстрелы 15 населенных пунктов в провинциях Латакия, Идлиб и Хама.

Возможный выход боевиков из центров содержания

Как отметил Бакин, возможный выход террористов на свободу из центров содержания и неконтролируемое расформирование лагерей для беженцев может ухудшить ситуацию во всем Ближневосточном регионе.

"Сохраняется угроза утраты контроля за функционированием и охраной центров содержания боевиков ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС), и членов их семей, а также лагерей для временно перемещенных лиц, которые находятся на территориях, ранее подконтрольных "Сирийским демократическим силам" и вооруженным силам США. Возможный выход террористов на свободу, неконтролируемое и неорганизованное расформирование лагерей для беженцев, могут спровоцировать резкое ухудшение обстановки во всем Ближневосточном регионе", - отметил генерал.

По словам Бакина, на фоне операции вооруженных сил Турции остается сложной гуманитарная обстановка в северо-восточных районах Сирии.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, а мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.