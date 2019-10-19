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Корабль "Василий Быков" Черноморского флота зашел в греческий порт Пилос

Экипаж примет участие в мероприятиях, посвященных годовщине Наваринского морского сражения

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Корабль Черноморского флота (ЧФ) "Василий Быков" в субботу зашел в порт Пилос (Греция), где экипаж примет участие в мероприятиях, посвященных годовщине Наваринского морского сражения, говорится в сообщении отдела информационного обеспечения ЧФ.

"В рамках памятных мероприятий российские моряки примут участие в церемонии выноса и подъема флагов Греции, России, Великобритании и Франции на площадь "Трех адмиралов" с участием мэра Пилоса, руководства области Мессиния и представителей стран-участников", - сообщили на флоте.

Уточняется, что во второй половине дня в субботу "Василий Быков" будет открыт для посещения жителями и гостями Пилоса, а представители экипажа посетят остров Сфактирия, где в сопровождении роты почетного караула возложат венок к могиле русских моряков, погибших в сражении. В завершении первого дня пребывания в греческом порту российские моряки с борта своего корабля станут зрителями исторической реконструкции Наваринского сражения, которая пройдет в акватории бухты.

"Василий Быков" пробудет в порту Пилос продлится до 22 октября.

Сражение объединенных эскадр России, Англии и Франции с османским флотом произошло в Наваринской бухте 20 октября 1827 года. Победа союзников в сражении оказала решающее влияние на подъем национально-освободительной борьбы греческого народа за свою независимость.

Теги
ВеликобританияГрецияРоссияФранция
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