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МО РФ пригласило главу Международного совета военного спорта на Всемирные кадетские игры

Они пройдут в России в августе 2020 года

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков пригласил президента Международного совета военного спорта (CISM) Эрве Пичирилло на III Всемирные кадетские игры, которые пройдут в России в августе 2020 года. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, встреча Панкова и Пичирилло состоялась в субботу в Ухане (Китай), где официально стартовали VII Всемирные военные игры под эгидой CISM.

Ранее в феврале на заседании совета директоров CISM в Ницце Международный совет военного спорта одобрил заявку России о проведении Всемирных кадетских игр 2020 года. Центральной площадкой обозначен Военный институт физической культуры, также соревнования будут проводиться на базе филиала СКА/Санкт-Петербург.

"Мы очень рады, что мы получили право провести III Всемирные кадетские игры в России. Они пройдут в августе 2020 года на базе спортивных объектов российской армии, на базе спортивных объектов Военного института физической культуры… Господин президент Международного совета военного спорта, я хотел бы передать вам приглашение на III Всемирные кадетские игры", - сказал Панков на встрече и торжественно передал приглашение.

Президент Международного совета военного спорта поблагодарил за приглашение, подчеркнув, что кадеты - это будущие офицеры, и эти игры дают им возможность познакомиться с представителями из других стран. "Важно, чтобы CISM стал мостом для взаимодействия между военнослужащими различных стран", - подчеркнул он.

Пичирилло отметил, что Россия - одна из важнейших стран в CISM, выразив надежду на то, что она и дальше будет вовлечена в деятельность совета. "Поэтому я бы хотел искренне поблагодарить вас за то, что вы нашли время приехать сюда и прибыли на эту встречу, потому что это еще раз подчеркивает вашу заинтересованность в ценностях CISM", - сказал Пичирилло.

Программа кадетских игр включает состязания по семи видам спорта. Участники будут бороться за победу в военном пятиборье, легкой атлетике, плаванию, волейболу, спортивному ориентированию, стрельбе и летнему биатлону. Первые кадетские игры состоялись в 2010 году в Турции. Тогда спортсмены соревновались в пяти дисциплинах. Российская сборная среди 22 участников заняла четвертое место в общем зачете. II Всемирные кадетские игры, которые проходили в 2014 году в Эквадоре, завершились триумфом российской сборной. Представители нашей страны завоевали 40 золотых, 19 серебряных и 12 бронзовых медалей.

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