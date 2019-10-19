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Российские саперы проведут в Лаосе гуманитарное разминирование

По данным российского Минобороны, отряд оснащен современными средствами поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, а также средствами защиты сапера российского производства

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Отряд Международного противоминного центра ВС РФ на следующей неделе отправится в Лаос для проведения гуманитарного разминировании территории страны. Об этом говорится в опубликованном в субботу пресс-релизе Минобороны России.

Как отмечается, российским саперам в составе 34 военнослужащих предстоит выполнение задач по разминированию близ города Пхонсаван в провинции Сиангкхуанг, где находится Долина кувшинов - группа площадок с историко-археологическими памятниками, которой в текущем году был присвоен статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Значительная часть территории долины до сих пор остается недоступной для исследований и туристов.

"Военнослужащие противоминного центра проведут очистку местности от взрывоопасных предметов, оставшихся после американских бомбардировок в период с 1964 по 1973 год", - говорится в сообщении.

По словам Минобороны, отряд оснащен современными средствами поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, а также средствами защиты сапера российского производства, превосходящими зарубежные аналоги. Как отметили в ведомстве, саперы "максимально оснащены необходимым имуществом для поддержания автономности и жизнедеятельности в течение нескольких месяцев".

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ЛаосРоссия
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