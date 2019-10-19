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Россия надеется на скорую реализацию контракта на поставки Су-35 Индонезии

Реализация контракта не началась из-за санкций США

БЕЛГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Российская сторона надеется, что решение о реализации контракта на поставки Индонезии истребителей Су-35 будет принято в обозримом будущем. Соответствующее заявление сделал в субботу глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Су-35 - тема не закрытая, будем говорить о развитии. Мы надеемся на исполнение этого контракта в обозримом будущем. Надеюсь, что примется решение по реализации этого контракта", - заявил Шугаев, отвечая на вопрос, когда будет подписан контракт о поставках.

О подписании контракта с Джакартой на поставку 11 истребителей Су-35 стало известно в начале 2018 года, однако из-за санкций США на данный момент его реализация не началась. В июле 2019 года посол Индонезии Мохамад Вахид Суприяди сообщил, что задержка связана со сложностью торговой схемы, в которую вовлечены и государственные ведомства, и компании.

Теги
ИндонезияРоссия
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