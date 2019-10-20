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Шойгу приехал в Пекин для участия в IX Сяншаньском форуме по безопасности

Мероприятие пройдет с 20 по 22 октября

ПЕКИН, 20 октября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Пекин, где в понедельник выступит на пленарном заседании IX Сяншаньского форума по безопасности, сообщила журналистам пресс-секретарь главы оборонного ведомства Россияна Марковская.

"В форуме принимают участие представители высшего руководства, министры обороны и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также ряда европейских государств", - сказала Марковская.

Она отметила, что Сяншаньский форум, который пройдет с 20 по 22 октября, является "авторитетным международным мероприятием высокого уровня".

Сяншаньский форум по безопасности проводится Минобороны КНР, а также Ассоциацией военных наук и Ассоциацией международных стратегических исследований Китая. Впервые он состоялся в 2006 году и затем проводился раз в два года. С 2015 года это международное мероприятие по обсуждению проблем в сфере безопасности проводится ежегодно.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияКитай
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