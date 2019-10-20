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Учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2019" начинаются в Таджикистане

На первом этапе учений будут заблокированы и уничтожены условные боевики, отметили в пресс-службе Центрального военного округа

ДУШАНБЕ, 21 октября. /ТАСС/. Церемония открытия военных учений стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2019", которые пройдут с 21 по 29 октября, состоится в понедельник на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане. В первом этапе маневров примут участие представители России, Таджикистана, Киргизии и Казахстана, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"В ходе торжественной церемонии открытия военнослужащих поприветствуют заместитель министра обороны Республики Таджикистан генерал-майор Абдулхошим Даврон Гуломзода, начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин", - уточнили в пресс-службе.

На первом этапе учений будут заблокированы и уничтожены условные боевики, а на втором военные стран ОДКБ, в том числе Армении и Белоруссии, проведут миротворческую операцию.

Россия направила на учения в Таджикистане более 2 тыс. военных и более 600 единиц вооружения и военной техники, а также почти 20 самолетов и вертолетов.

Теги
ТаджикистанРоссия
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