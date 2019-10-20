В Минобороны России заявили, что США заинтересованы в Договоре по открытому небу

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты проявляют заинтересованность в сохранении Договора по открытому небу - они заявили о намерении провести 21 наблюдательный полет над Россией в 2020 году, что больше, чем в 2017 и 2018 годах. Об этом рассказал газете " Красная звезда " начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Минобороны РФ Сергей Рыжков.

"Из общего числа 38 запланированных на 2020 год наблюдательных полетов над Россией США заявили 21 полет. В 2017 и 2018 годах Штаты провели над нами по 16 наблюдательных полетов. Таким образом, очевидно, что американские военные в ДОН [Договоре по открытому небу] заинтересованы", - сказал изданию Рыжков.

По его словам, в Вашингтоне есть как сторонники участия в договоре, так и противники, которые считают, что наблюдательные полеты можно заменить мониторингом со спутников. Кроме того, он связал выдвигаемые США в адрес России обвинения в нарушении ряда положений этого соглашения с тем, что Москва опередила партнеров на направлении внедрения передовых технологий в рамках договора "примерно на пять-шесть лет".

В октябре телекомпания CNN сообщила, что американские власти вскоре официально объявят о планах выйти из Договора по открытому небу. Представители руководства фракций Демократической партии в Сенате и Палате представителей Конгресса США призвали госсекретаря Майкла Помпео и министра обороны Марка Эспера отказаться от этих планов. При этом еще в 2017 году Вашингтон, неоднократно обвинявший Москву в избирательном выполнении договора и нарушении ряда его положений, ввел ограничения в отношении российских наблюдательных полетов над США. Москва, выдвигавшая встречные претензии, вскоре ответила зеркально.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки в 1992 году представителями 23 стран - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала соглашение в мае 2001 года.