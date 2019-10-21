Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шойгу назвал 75-ю годовщину Победы поводом для переоценки глобальных вызовов и угроз

Как отметил глава Минобороны России, сейчас происходит деградация международных отношений

ПЕКИН, 21 октября. /ТАСС/. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу призвал в 75-ю годовщину Победы, которая будет отмечаться в 2020 году, провести переоценку глобальных вызовов и угроз в эпоху, когда международные отношения деградируют, а ряд стран пытаются достичь своих целей в ущерб другим. Об этом он заявил в понедельник на пленарном заседании Сяншаньского форума по безопасности.

"Ситуация в мире сегодня характеризуется стремлением ряда держав достигать своих узких национальных целей в ущерб законным интересам других государств. Они пытаются изменить существующую систему отношений, основанную на центральной роли ООН и международном праве, выстроенном на основе опыта и итогов Второй мировой войны", - отметил российский министр.

По его словам, сейчас "происходит деградация международных отношений, на смену конкуренции приходят санкционные войны, создаются препятствия для торговли, обмена знаниями и технологиями". "На неугодные правительства оказывается политическое, экономическое и военное давление. Хаос и обрушение государственности стран становятся нормой. Достаточно вспомнить Югославию, Ирак и Ливию, против которых военная сила была применена под надуманными предлогами и в обход решений Совета Безопасности ООН. Сегодня попытку насильственной смены власти мы наблюдаем в Венесуэле", - сказал Шойгу.

"В 2020 году мы будем отмечать 75-ю годовщину разгрома фашизма и милитаризма. Это повод провести переоценку глобальных вызовов и угроз, учесть уроки истории при формировании современной архитектуры безопасности", - считает глава Минобороны РФ.

Говоря о Сяншаньском форуме, он отметил, что это мероприятие "традиционно позволяет представителям разных стран открыто обмениваться мнениями по самым актуальным проблемам международной безопасности". Шойгу поблагодарил Минобороны КНР и его главу Вэя Фэнхэ, Китайскую ассоциацию военных наук и Китайский институт международных стратегических исследований "за прекрасную организацию форума и приглашение выступить на этой авторитетной площадке".

Сяншаньский форум проводится в Китае с 2006 года. В этом году на него прибыли главы военных ведомств 23 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы, еще шесть государств представлены начальниками генеральных штабов, из 17 государств приехали заместители министров обороны.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияКитай
Реклама на ТАСС
Шойгу заявил, что стратегическое партнерство Москвы и Пекина входит в новую фазу
Важную роль в отношениях стратегического взаимодействия двух стран играют мероприятия военной направленности, отметил также министр обороны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС