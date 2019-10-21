Шойгу назвал 75-ю годовщину Победы поводом для переоценки глобальных вызовов и угроз

ПЕКИН, 21 октября. /ТАСС/. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу призвал в 75-ю годовщину Победы, которая будет отмечаться в 2020 году, провести переоценку глобальных вызовов и угроз в эпоху, когда международные отношения деградируют, а ряд стран пытаются достичь своих целей в ущерб другим. Об этом он заявил в понедельник на пленарном заседании Сяншаньского форума по безопасности.

"Ситуация в мире сегодня характеризуется стремлением ряда держав достигать своих узких национальных целей в ущерб законным интересам других государств. Они пытаются изменить существующую систему отношений, основанную на центральной роли ООН и международном праве, выстроенном на основе опыта и итогов Второй мировой войны", - отметил российский министр.

По его словам, сейчас "происходит деградация международных отношений, на смену конкуренции приходят санкционные войны, создаются препятствия для торговли, обмена знаниями и технологиями". "На неугодные правительства оказывается политическое, экономическое и военное давление. Хаос и обрушение государственности стран становятся нормой. Достаточно вспомнить Югославию, Ирак и Ливию, против которых военная сила была применена под надуманными предлогами и в обход решений Совета Безопасности ООН. Сегодня попытку насильственной смены власти мы наблюдаем в Венесуэле", - сказал Шойгу.

"В 2020 году мы будем отмечать 75-ю годовщину разгрома фашизма и милитаризма. Это повод провести переоценку глобальных вызовов и угроз, учесть уроки истории при формировании современной архитектуры безопасности", - считает глава Минобороны РФ.

Говоря о Сяншаньском форуме, он отметил, что это мероприятие "традиционно позволяет представителям разных стран открыто обмениваться мнениями по самым актуальным проблемам международной безопасности". Шойгу поблагодарил Минобороны КНР и его главу Вэя Фэнхэ, Китайскую ассоциацию военных наук и Китайский институт международных стратегических исследований "за прекрасную организацию форума и приглашение выступить на этой авторитетной площадке".

Сяншаньский форум проводится в Китае с 2006 года. В этом году на него прибыли главы военных ведомств 23 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы, еще шесть государств представлены начальниками генеральных штабов, из 17 государств приехали заместители министров обороны.