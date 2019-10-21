Шойгу: американская идея Индо-Тихоокеанского региона может навредить сотрудничеству в АТР

ПЕКИН, 21 октября. /ТАСС/. Реализация новой концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", предложенной президентом США Дональдом Трампом, может расшатать существующую систему многостороннего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Продвигаемая США Индо-Тихоокеанская инициатива не охватывает все страны региона, что приведет к формированию так называемых альянсов по интересам. Это не отвечает задачам формирования единого и неделимого пространства безопасности, чревато расшатыванием эффективно функционирующей системы многостороннего сотрудничества в АТР", - сказал Шойгу на пленарном заседании Сяншаньского форума.

По его словам, подключение стран региона к этой инициативе "вовлекает их в региональные конфликты, к которым они отношения не имеют". При этом, отметил Шойгу, конфликты за пределами региона, представляющие проблему для его стран, такие как возвращение боевиков из Сирии, "этой концепцией не охватываются".

"Российская сторона разделяет идею формирования в Азии "свободного и открытого партнерства", равной и неделимой безопасности для всех государств. При этом у нас есть вопросы по некоторым положениям инициативы, предлагаемой США. В частности, концепция Индо-Тихоокеанского региона не имеет четкой географической привязки, в ней отсутствуют условия участия, весьма расплывчато сформулированы цели стратегии", - констатировал глава Минобороны РФ.

Он подчеркнул, что "искусственное расширение сферы сотрудничества до так называемого Индо-Тихоокеанского региона нацелено на создание разделительных линий, столкновение государств АТР и в итоге - на сдерживание регионального развития". "Подобные методы уже были отработаны в Европе, Африке и на Ближнем Востоке", - напомнил Шойгу.

Новая региональная концепция "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", которую активно продвигают Австралия, Индия, США и Япония, была предложена Трампом для стран бассейна Индийского и Тихого океанов. Эксперты считают, что одной из ее главных задач является ограничение влияния Китая в регионе.